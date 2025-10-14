الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النفط ينخفض بأكثر من 2% مع تصاعد التوتر التجاري بين أمريكا والصين

منذ 36 دقيقة
النفط

النفط

A A A
طباعة المقال

تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم،وبعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى احتمال زيادة المعروض وتراجع الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار، أو 2.2 بالمئة، إلى 61.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش. وتراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 58.12 دولار للبرميل. وسجل كلا العقدين أدنى مستوى لهما في خمسة أشهر.

وفي الجلسة السابقة، ارتفع خام برنت 0.9 بالمئة عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي واحدا بالمئة عند التسوية.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في (يو.بي.إس)، إن حالة من العزوف عن المخاطرة سيطرت على السوق في وقت أثرت فيه التوترات التجارية على المعنويات كما جاء تقرير وكالة الطاقة الدولية متشائما، مشيرا إلى توقعات هبوط محتملة في الأسعار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزما بلقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يحاول البلدان تهدئة التوتر الناجم عن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية وفرض ضوابط على التصدير.

غير أن تطورات الأسبوع الماضي، مثل تشديد بكين للقيود على تصدير العناصر النادرة وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة وفرض قيود على تصدير البرمجيات اعتبارا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني، أثرت على ثقة السوق.

وأعلنت الصين اليوم أيضا فرض عقوبات على خمس شركات مرتبطة بالولايات المتحدة وتابعة لشركة هانوا أوشن الكورية الجنوبية لبناء السفن. وستبدأ الولايات المتحدة والصين تحصيل رسوم موانئ إضافية على شركات الشحن البحري.

في غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمي سيشهد فائضا في المعروض خلال العام المقبل يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا، في ظل رفع منتجي أوبك+ ومنافسيها للإنتاج واستمرار ضعف الطلب.

وفي تقريرها الشهري الصادر أمس الاثنين، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، إن عجز إمدادات سوق النفط سيتقلص في عام 2026، مع مضي تحالف أوبك+ الأوسع في زيادات الإنتاج المقررة.

وجرى تداول فارق العقود الآجلة لخام برنت لأجل ستة أشهر عند أدنى علاوة سعرية له منذ أوائل مايو أيار، بينما سجل فارق سعر خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2024.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم بريطانيا
محكمة بريطانية تقضي بسجن أفغاني هدد بقتل زعيم حزب الإصلاح في مقطع على تيك توك
العقيد مايكل راندريانيرينا يتحدث على الهاتف، عند وصوله مع أفراد من الجيش للانضمام إلى المتظاهرين المتجمعين خارج مبنى البلدية في شارع الاستقلال خلال مظاهرة وطنية قادها الشباب احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ونقص المياه، في أنتاناناريفو، مدغشقر، 14 أكتوبر 2025. رويترز
بعد عزل الرئيس.. الجيش المدغشقري يعلن توليه السلطة في البلاد
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز
ستارمر: مستعدون لدعم إعادة إعمار غزة

الأكثر قراءة

بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو-رويترز
موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك