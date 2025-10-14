النفط ينخفض بأكثر من 2% مع تصاعد التوتر التجاري بين أمريكا والصين

تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم،وبعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى احتمال زيادة المعروض وتراجع الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار، أو 2.2 بالمئة، إلى 61.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش. وتراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 58.12 دولار للبرميل. وسجل كلا العقدين أدنى مستوى لهما في خمسة أشهر.

وفي الجلسة السابقة، ارتفع خام برنت 0.9 بالمئة عند التسوية، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي واحدا بالمئة عند التسوية.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في (يو.بي.إس)، إن حالة من العزوف عن المخاطرة سيطرت على السوق في وقت أثرت فيه التوترات التجارية على المعنويات كما جاء تقرير وكالة الطاقة الدولية متشائما، مشيرا إلى توقعات هبوط محتملة في الأسعار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال ملتزما بلقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ يحاول البلدان تهدئة التوتر الناجم عن التهديد بزيادة الرسوم الجمركية وفرض ضوابط على التصدير.

غير أن تطورات الأسبوع الماضي، مثل تشديد بكين للقيود على تصدير العناصر النادرة وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة وفرض قيود على تصدير البرمجيات اعتبارا من الأول من نوفمبر تشرين الثاني، أثرت على ثقة السوق.

وأعلنت الصين اليوم أيضا فرض عقوبات على خمس شركات مرتبطة بالولايات المتحدة وتابعة لشركة هانوا أوشن الكورية الجنوبية لبناء السفن. وستبدأ الولايات المتحدة والصين تحصيل رسوم موانئ إضافية على شركات الشحن البحري.

في غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمي سيشهد فائضا في المعروض خلال العام المقبل يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا، في ظل رفع منتجي أوبك+ ومنافسيها للإنتاج واستمرار ضعف الطلب.

وفي تقريرها الشهري الصادر أمس الاثنين، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، إن عجز إمدادات سوق النفط سيتقلص في عام 2026، مع مضي تحالف أوبك+ الأوسع في زيادات الإنتاج المقررة.

وجرى تداول فارق العقود الآجلة لخام برنت لأجل ستة أشهر عند أدنى علاوة سعرية له منذ أوائل مايو أيار، بينما سجل فارق سعر خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2024.