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النفط ينخفض بفضل تقدم المحادثات الأميركية الإيرانية

منذ 18 ثانية
رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

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انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة الاثنين بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران مما قلل من المخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تقليص إمدادات المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو 1.03 بالمئة إلى 67.26 دولار للبرميل عند الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 3.2 بالمئة يوم الخميس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 1.05 بالمئة إلى 64 دولارا للبرميل بعد أن أغلق على ارتفاع 3.54 بالمئة في الجلسة السابقة. وكان يوم الخميس هو آخر يوم للتسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها حققت “تقدما جيدا للغاية”.

يأتي التقدم في المناقشات النووية في أعقاب عقوبات إضافية فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شملت مصفاة النفط الصينية “تيبوت” بسبب تعاملها مع النفط الخام الإيراني، مما زاد الضغط على طهران في خضم المحادثات.

دفعت المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط الإيراني والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلا من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بنحو 5 بالمئة الأسبوع الماضي، مسجلين أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع.

وعلى نحو منفصل، تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار ليوم واحد بمناسبة عيد القيامة، والذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث اتهم كل طرف الآخر بشن مئات الهجمات، بينما نفى الكرملين صدور أمر بتمديد وقف إطلاق النار.

    المصدر :
  • رويترز

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