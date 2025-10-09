النفط ينخفض مع تلاشي العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد موافقة إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب في غزة، ما قلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية على الخام ودفع المستثمرين إلى البيع.

بحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتًا أو 0.77% إلى 65.74 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتًا أو 0.88% إلى 62 دولارًا.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة ضمن خطة إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين. بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيدعو الحكومة للاجتماع اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

وكانت الحرب في غزة قد دعمت أسعار النفط سابقًا، إذ كان المستثمرون يأخذون في الاعتبار المخاطر المحتملة على الإمدادات النفطية العالمية إذا توسع الصراع إلى صراع إقليمي أوسع. وأظهرت جلسة أمس الأربعاء ارتفاع الأسعار نحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، في ظل توقعات المستثمرين بأن تعثر اتفاق السلام لأوكرانيا سيواصل دعم العقوبات المفروضة على روسيا.