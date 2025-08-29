الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
النفط ينخفض وسط توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض

منذ 6 دقائق
مصافي النفط الصينية

مصافي النفط الصينية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط حذر المستثمرين من ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للخام في العالم، وزيادة أوبك ومنتجين آخرين المعروض هذا الخريف.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة 50 سنتا، بما يعادل 0.73 بالمئة، إلى 68.12 دولار عند التسوية، بينما انخفضت عقود نوفمبر تشرين الثاني الأكثر تداولا 53 سنتا، أو 0.78 بالمئة، إلى 67.45 دولار.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي59 سنتا، أو 0.91 بالمئة، إلى 64.01 دولار.

وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.إم أويل أسوشيتس إن السوق تحول تركيزها جزئيا نحو اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل.

وارتفع إنتاج الخام من أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بعدما زادت المجموعة وتيرة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، مما عزز توقعات ارتفاع المعروض الذي أثر سلبا على الأسعار على مستوى العالم

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس، “بشكل عام، فإن الخلاصة هي أننا سنرى قفزة في العرض تغذي سوق الطلب الضعيف”.

وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، إن زيادة المعروض لم تصل إلى السوق الأمريكية بعد، مما يزيد من احتمال وجود توازن أقوى بين العرض والطلب.

ويترقب المستثمرون رد الهند على ضغوط الولايات المتحدة لوقف شراء النفط الروسي، بعد أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى ما يصل إلى 50 بالمئة يوم الأربعاء.

وقال متعاملون إن الهند تحدت الولايات المتحدة حتى الآن، ومن المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الروسية إلى الهند في سبتمبر أيلول.

وقال فارجا “الرأي السائد هو أن العقوبات الروسية ليست وشيكة، وأن الهند ستتجاهل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية وستواصل شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

