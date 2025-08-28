النفط يهبط مع قرب نهاية الطلب الصيفي في أمريكا

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية في وقت يقيّم فيه المستثمرون توقعات بانخفاض الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية موسم القيادة الصيفي.

ويترقب المستثمرون أيضا رد الهند على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب مشتريات النفط الروسي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.91 بالمئة إلى 67.43 دولار بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 62 سنتا أو 0.97 بالمئة إلى 63.55 دولار.

وارتفع كلا الخامين عند التسوية في الجلسة الماضية بعد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس آب، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بسحب 1.9 مليون برميل.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا “تتراجع أسعار النفط هذا الصباح مع إعادة المتعاملين تقييم الارتفاع الذي شهدته الأسعار أمس مدفوعة بتقرير إدارة معلومات الطاقة”.

وأضافت “في حين سجلت مخزونات الخام الأمريكية تراجعا آخر، تباطأت وتيرة الانخفاض مقارنة مع الانخفاض الحاد الذي شهده الأسبوع السابق مما أثر على زخم الصعود”.

ويعكس هذا الانخفاض قوة الطلب قبل عطلة يوم العمل. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي إن هذا عادة ما يمثل النهاية غير الرسمية لموسم القيادة الصيفي وبداية انخفاض الطلب في الولايات المتحدة.

ويترقب المتعاملون رد فعل نيودلهي على الضغوط التي تمارسها واشنطن عليها لوقف شراء النفط الروسي، بعد أن ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى ما يصل إلى 50 بالمئة أمس الأربعاء.

وقال سيكامور “من المتوقع أن تستمر الهند في شراء النفط الخام من روسيا على الأقل على المدى القصير، الأمر الذي من شأنه أن يحد من تأثير الرسوم الجديدة على الإمدادات العالمية”.

ومن العوامل المؤثرة على السوق أيضا زيادة المعروض مع إلغاء منتجين رئيسيين بعض التخفيضات الطوعية مما بدد تأثير عوامل تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مثل تكثيف روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كل منهما.

وتلقت سوق النفط دعما من احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية قريبا إذ قد يعزز ذلك النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.