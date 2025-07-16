النفط يهبط وتزايد مخزونات الوقود الأمريكية يعوض تأثير مؤشرات نمو الطلب

رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الأربعاء عند التسوية، في الوقت الذي فاق فيه تأثير زيادة مخزونات الوقود الأمريكية والمخاوف من التبعات الاقتصادية الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأمريكية بعض مؤشرات زيادة الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 68.52 دولار للبرميل عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 66.38 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 3.4 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان المحللون توقعوا تراجع المخزونات بواقع مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 4.2 مليون برميل، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعها 200 ألف.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.9 مليون برميل إلى 422.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة بذلك التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 552 ألف برميل.

وقال أندرو ليبو رئيس شركة (ليبو أويل أسوشيتس) “أعتقد أن السوق تشعر بخيبة أمل لرؤية زيادات كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير، إذ تعمل المصافي بأعلى مستوياتها هذا العام تقريبا لتحويل النفط إلى نواتج التكرير”، مشيرا إلى معدلات التكرير التي تبلغ حوالي 94 بالمئة من الطاقة الإجمالية.

واستمرت حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تستعد المفوضية الأوروبية لرد محتمل إذا فشلت المحادثات مع واشنطن في التوصل إلى اتفاق تجاري للاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض “رسوما جمركية صارمة للغاية” تستهدف روسيا خلال 50 يوما في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري أمس الثلاثاء أن يحقق الاقتصاد العالمي أداء أفضل في النصف الثاني من العام. وأضاف التقرير أن البرازيل والصين والهند تتجاوز التوقعات، في حين تتعافى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام الماضي.

وقال متداولون ومحللون إن مصافي التكرير المملوكة للدولة في الصين تكثف إنتاجها بعد إتمام أعمال الصيانة لتلبية الطلب المتزايد على الوقود في الربع الثالث، ولإعادة بناء مخزونات الديزل والبنزين التي سجلت أدنى مستوياتها في سنوات عدة.

وقدر بنك باركليز أن الطلب الصيني على النفط في النصف الأول من العام نما 400 ألف برميل يوميا على أساس سنوي إلى 17.2 مليون.

وعلى جانب الإمدادات، قال مسؤولان في قطاع الطاقة اليوم إن هجمات بطائرات مسيرة لليوم الثالث على حقول النفط في إقليم كردستان العراق شبه المستقل خفضت إنتاج الخام بما يتراوح بين 140 إلى 150 ألف برميل يوميا، إذ أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إلى إغلاق عدد من الحقول.