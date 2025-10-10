النفط يهوي أكثر من 3% مع تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة

انخفضت العقود الآجلة للخامين برنت والأمريكي أكثر من دولارين للبرميل، أو ما يزيد عن ثلاثة بالمئة، اليوم الجمعة مع تنامي الثقة في نجاح اتفاق السلام في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.16 دولار أو 3.31 بالمئة إلى 63.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:37 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.15دولار أو 3.45 بالمئة إلى 59.40 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل مايو أيار.

وقال فيل فلين، المحلل الكبير في مجموعة برايس فيوتشرز “إعلان الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب عن وقف إطلاق النار أدى على الفور إلى خفض قيمة سعر النفط، ليس فقط بسبب إسرائيل وحماس، ولكن أيضا بسبب انخفاض خطر استمرار وكلاء إيران في مهاجمة سفن النفط في البحر الأحمر وأماكن أخرى”.

ووقعت إسرائيل وحركة حماس اتفاقا لوقف إطلاق النار أمس الخميس، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة اقترحها ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وبموجب الاتفاق، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، سيتوقف القتال وستنسحب إسرائيل جزئيا من غزة وستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم في الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب، مقابل مئات الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت أسعار الخامين بنحو 0.7 بالمئة بعد هبوطها الحاد الأسبوع الماضي.

وسجلت الأسعار مكاسب بنحو واحد بالمئة يوم الأربعاء بسبب تعثر إحراز تقدم نح اتفاق للسلام في أوكرانيا والذي يعني أن العقوبات المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد تستمر.

وخففت زيادة الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني التي أقرها تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء، والتي جاءت أقل من المتوقع يوم الأحد، من بعض المخاوف بشأن فائض المعروض.

ويخشى المستثمرون أيضا من أن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة يمكن أن يضعف الاقتصاد الأمريكي ويتسبب في أضرار للطلب على النفط.