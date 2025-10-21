النمسا ترحل أول أفغاني منذ سيطرة طالبان على السلطة

رحلت النمسا مواطنا أفغانيا إلى بلاده الثلاثاء، في أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك قبل أربع سنوات.

وقالت الحكومة النمساوية إنه سيتم ترحيل المزيد من الأشخاص قريبا، وذلك بعدما جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى.

وكتب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر على منصة إكس “تم ترحيل رجل مدان بارتكاب جرائم خطيرة إلى كابول هذا الصباح، في أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ عام 2021”.

وأضاف “هكذا تبعث النمسا برسالة واضحة مفادها أنه لا تهاون مطلقا مع أي شخص أضاع حقه في البقاء بارتكاب جرائم جنائية”.

وأصبحت النمسا في يوليو تموز الماضي أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترحل سوريا إلى بلاده منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك رغم اعتراض جماعات معنية بحقوق الإنسان. وقالت هذه الجماعات إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان من الآمن القيام بذلك.

وتقول النمسا منذ أشهر إنها تأمل في استئناف عمليات الترحيل إلى أفغانستان رغم اعتراضات مماثلة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن أفغانستان لا تزال واحدة من أخطر دول العالم.

وسوريا وأفغانستان أكثر دولتين يأتي منها طالبو اللجوء إلي النمسا. وقالت الحكومة إن المرحّلين في البداية سيكونون من المجرمين الجنائيين.