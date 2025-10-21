الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النمسا ترحل أول أفغاني منذ سيطرة طالبان على السلطة

منذ ساعة واحدة
علم النمسا

علم النمسا

A A A
طباعة المقال

رحلت النمسا مواطنا أفغانيا إلى بلاده الثلاثاء، في أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك قبل أربع سنوات.

وقالت الحكومة النمساوية إنه سيتم ترحيل المزيد من الأشخاص قريبا، وذلك بعدما جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى.

وكتب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر على منصة إكس “تم ترحيل رجل مدان بارتكاب جرائم خطيرة إلى كابول هذا الصباح، في أول عملية ترحيل إلى أفغانستان منذ عام 2021”.

وأضاف “هكذا تبعث النمسا برسالة واضحة مفادها أنه لا تهاون مطلقا مع أي شخص أضاع حقه في البقاء بارتكاب جرائم جنائية”.

وأصبحت النمسا في يوليو تموز الماضي أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترحل سوريا إلى بلاده منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك رغم اعتراض جماعات معنية بحقوق الإنسان. وقالت هذه الجماعات إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان من الآمن القيام بذلك.

وتقول النمسا منذ أشهر إنها تأمل في استئناف عمليات الترحيل إلى أفغانستان رغم اعتراضات مماثلة.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن أفغانستان لا تزال واحدة من أخطر دول العالم.

وسوريا وأفغانستان أكثر دولتين يأتي منها طالبو اللجوء إلي النمسا. وقالت الحكومة إن المرحّلين في البداية سيكونون من المجرمين الجنائيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نساء سودانيات من مطابخ مجتمعية يديرها متطوعون محليون يوزعن وجبات طعام على الأشخاص المتضررين من النزاع والجوع الشديد والذين لا تصلهم المساعدات الدولية، في أم درمان، السودان. رويترز
الأمم المتحدة: نزوح 4000 شخص خلال أسبوع في السودان بسبب الاشتباكات
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يصل برفقة زوجته كارلا بروني ساركوزي خلال وصوله للمحكمة، في محكمة باريس، فرنسا، 25 سبتمبر 2025. رويترز
بعد ساعات قليلة من دخوله سجن.. محامو ساركوزي يطالبون بالإفراج عنه
رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، الدكتور خليل الحية
خليل الحية: ما سمعناه من الوسطاء ومن الرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!
المبعوث الأميركي توم باراك
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله