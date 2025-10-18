السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
النمسا توافق على دعم الحزمة الجديدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

منذ 39 دقيقة
الأحرف المكونة لكلمة عقوبات بالإنجليزية أمام علمين متداخلين للاتحاد الأوروبي وروسيا في صورة توضيحية-رويترز

أعلنت النمسا اليوم السبت أنها ستؤيد أحدث حزمة عقوبات يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، متراجعة بذلك عن موقفها السابق، مما يمهد الطريق أمام تصويت متوقع خلال يومين. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في لوكسمبورج لإقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وكانت الموافقة على الحزمة قد تعثرت سابقاً بسبب طلب النمسا فك تجميد بعض الأصول الروسية لتعويض بنك رايفايزن إنترناشونال عن العقوبات الروسية، وهو ما لم توافق عليه باقي الدول الأعضاء البالغ عددها 27.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان: “تدعم النمسا استمرار الضغط على روسيا، وستوافق على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات يوم الاثنين”. وتشمل الحزمة إجراءات في مجالي الطاقة والمال، أبرزها حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من 1 يناير 2027، أي قبل عام من الموعد السابق المقرر في 2028.

    المصدر :
  • رويترز

