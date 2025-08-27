الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 25 فلسطينياً بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس

عنصر من القوات الإسرائيلية يحمل بندقية خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، 26 أغسطس 2025. رويترز

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء استنشاق غاز مسيل للدموع بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمها تعاملت مع 25 إصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المستمرة في نابلس. وأوضحت أنه جرى نقل إصابة واحدة إلى المستشفى، فيما جرى التعامل مع جميع الإصابات الأخرى ميدانياً.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة من نابلس، حيث رشق الشبان الجيش بالحجارة فيما استخدم فيها الأخير الرصاص الحي والمعدني وقنابل غاز مسيل للدموع لتفريقهم.

ويواصل الجيش اقتحام مدينة نابلس منذ ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، ويحاصر بلدتها القديمة، بحسب مصادر فلسطينية.

وكان شهود عيان ذكروا أن الجيش اقتحم نابلس وحاصر بلدتها القديمة، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة.

وبين الشهود أن الجيش الإسرائيلي أجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها وتمركز فيها، كما شرع بتفتيش منازل في عدة أحياء.

وفي السياق نفسه، نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، سلسلة اقتحامات طالت مدينتي الخليل وبيت لحم (جنوبا)، وقلقيلية (شمالا) واعتقل خلالها عدداً من الفلسطينيين.

وبموازاة الحرب بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون عملياتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، واصابة نحو 7000 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً وفق معطيات فلسطينية.