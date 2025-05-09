قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني “إن الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها”.

أعلن المتحدث ذلك في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي في الساعة 20:50 بتوقيت غرينتش دون ذكر تفاصيل تدعم ما قال.

وقال المتحدث في بيانه المصور القصير الذي تم بثه بعد منتصف الليل “أود إبلاغكم بالنبأ الصادم بأن الهند أطلقت ستة صواريخ باليستية من أدامبور، سقط واحد منها في أدامبور وسقطت الخمسة الباقية في منطقة أمريتسار في البنجاب بالهند”.

وتردد دوي انفجارات في وقت متأخر من اليوم الجمعة في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير ومدينة أمريتسار المقدسة لدى السيخ بولاية البنجاب المجاورة، فيما قال الجيش الهندي إن ذلك كان مرتبطا بإسقاط طائرات مسيرة في أسوأ قتال مع باكستان منذ نحو ثلاثة عقود.

وقد تمثل الانفجارات التي وقعت في أمريتسار، وهي الأولى التي تقع هناك في الصراع المستمر منذ ثلاثة أيام بين الجارتين المسلحتين نوويا، توسعا إضافيا في أعمال القتال التي أثارت قلق القوى العالمية.

وشوهدت مقذوفات وومضات في سماء مدينة جامو الهندية في كشمير ليلا. وقال مسؤولون وصحفي من وكالة رويترز إن المدينة غرقت في ظلام دامس في الليلة الثانية من الانفجارات في عاصمة الإقليم الشتوية.

وقال مسؤول عسكري هندي طلب عدم ذكر اسمه “شوهدت طائرات مسيرة… ويتم التعامل معها”.

وقال الجيش الهندي في بيان في وقت متأخر من اليوم الجمعة إن طائرات مسيرة رصدت في 26 موقعا عبر منطقة كبيرة بغرب الهند وشمالها الغربي، من كشمير والولايات المتاخمة لباكستان وصولا إلى حافة بحر العرب.

وأضاف مسؤولون أمنيون آخرون أن عشرة انفجارات سمع دويها بالقرب من مطار مدينة سريناجار بالجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، كما وقعت انفجارات في مواقع أخرى في المنطقة المتنازع عليها.

ولم يصدر تعليق بعد من باكستان. ورفضت إسلام اباد الاتهامات الهندية بشن هجمات على المنطقة نفسها مساء أمس الخميس.

وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع عدة في باكستان يوم الأربعاء قالت إنها “معسكرات إرهابيين” ردا على هجوم دام على سياح هندوس في منطقة كشمير المضطربة الشهر الماضي.

ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف عبر الحدود ويرسل كل طرف طائرات مسيرة وصواريخ في المجال الجوي للدولة الأخرى.

وتشير تقديرات لأعداد القتلى من كلا جانبي الحدود إلى مقتل نحو 48 شخصا في أعمال العنف منذ يوم الأربعاء، لكن لم يتسن التحقق على نحو مستقل من هذه التقديرات.

وقال الجيش الهندي اليوم الجمعة إن عائلة تعرضت لإصابات شديدة جراء سقوط طائرة مسيرة مسلحة في فيروزيبور في ولاية البنجاب الهندية بالقرب من الحدود الباكستانية.

وفر الزوار والقرويون من المناطق الحدودية، وسارع السكان إلى تخزين الطعام، وطُلب من الناس البقاء في منازلهم في كشمير ومناطق أبعد منها.

وعلق مجلس الكريكيت الهندي بطولة الدوري الهندي الممتاز اليوم الجمعة وأرجأ الدوري الباكستاني الممتاز مبارياته الثمانية المتبقية.

ويشوب التوتر العلاقات بين الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني الاستعماري في عام 1947. وخاض البلدان ثلاث حروب، اثنتان منها بسبب كشمير، ووقعت اشتباكات كثيرة بينهما.

وقال البيت الأبيض إن وزير الخارجية الأمريكي على اتصال دائم مع زعماء البلدين، وأكد أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يرى تهدئة للصراع.