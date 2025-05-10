الهند تؤكد استمرار تعليق معاهدة نهر السند مع باكستان

قالت أربعة مصادر حكومية بالهند لرويترز إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال مُعلقة، رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم السبت بعد أيام من القتال الدامي.

تُنظم معاهدة عام 1960 تقاسم مياه نهر السند وروافده بين الهند وباكستان. وانسحبت الهند منها الشهر الماضي بعد هجوم دموي على سياح في كشمير.

وأعلنت الهند وباكستان اليوم السبت عن استعدادهما لتخفيف حدة التوتر العسكري بينهما، شرط التزام كل طرف بذلك، ورغم ذلك تبادلتا القصف. وفي الوقت ذاته، أكدت إسلام آباد استبعادها للخيار النووي في الوقت الحالي، وسط تضارب الأنباء بشأن دعوتها لانعقاد أعلى هيئة نووية في البلاد ردًا على الهجمات الهندية.

يذكر أن التوتر بين الهند وباكستان بلغ ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/أبريل 2025 في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلا.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين منذ عقود.

في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء “تحقيق محايد” في ملابساته.

وشنت الهند ضربات عسكرية محددة ضد باكستان، يوم الثلاثاء 6 أيار/مايو 2025 في خطوة اعتُبرت ردًا على الهجوم في كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، فيما أعلنت باكستان أنها أسقطت 5 طائرات هندية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).