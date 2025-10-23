الهند تتجه لخفض واردات النفط الروسي بعد عقوبات أمريكية جديدة

أفادت مصادر في قطاع النفط اليوم الخميس أن شركات التكرير الهندية تستعد لخفض كبير لوارداتها من النفط الروسي، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كبار المنتجين الروس بهدف تقويض الموارد التي تستخدمها موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

الهند تعد أكبر مشتري للخام الروسي المنقول بحراً، الذي يُباع بأسعار مخفضة منذ غزو أوكرانيا في 2022، حيث استوردت نحو 1.7 مليون برميل يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. وقد شكلت مشتريات النفط الروسي إحدى النقاط الحساسة في المحادثات التجارية الطويلة بين نيودلهي وواشنطن، وكانت أحد أسباب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على السلع الهندية بنسبة 50٪.

وقالت المصادر إن شركة ريلاينس إندستريز، أكبر مشترٍ هندي للخام الروسي، تعتزم خفض وارداتها أو وقفها تمامًا، مع التزامها الكامل بإرشادات الحكومة الهندية. كما تراجع شركات التكرير الحكومية الوثائق للتأكد من عدم شراء أي إمدادات مباشرة من شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل بعد العقوبات الأخيرة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب العقوبات الأمريكية التي أعلنت الأربعاء، والتي أعطت الشركات مهلة حتى 21 نوفمبر لإنهاء تعاملاتها مع المنتجين الروسيين، ما يعكس تصعيد الضغوط الدولية على موسكو للحد من تمويلها العسكري عبر صادرات الطاقة.