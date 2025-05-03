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الهند تحظر الواردات من باكستان وسط تصاعد التوتر بعد مقتل سائحين

منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - مايو - 2025 10:53 صباحًا
الحدود الهندية الباكستانية. رويترز

الحدود الهندية الباكستانية. رويترز

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قالت الهند إنها حظرت استيراد السلع القادمة من باكستان أو التي تمر عبرها مع اشتعال التوترات الدبلوماسية بين الدولتين النوويتين في أعقاب هجوم على سياح أسفر عن سقوط قتلى في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقالت الإدارة العامة للتجارة الخارجية في الهند في إشعار إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على الفور.

وجاء في البيان أن “هذا الحظر مفروض لصالح الأمن القومي والسياسة العامة”.

وقتل من يشتبه في أنهم مسلحون ما لا يقل عن 26 سائحا في هجوم قبل أيام على منطقة جبلية سياحية في منطقة باهالجام في وادي كشمير.

تتنازع كل من الهند وباكستان على السيادة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة الواقع في جبال الهيمالايا.

واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الهجوم، وهو ما تنفيه إسلام اباد. وأكدت باكستان أن لديها “معلومات مخابراتية موثوقة” تفيد بأن الهند تنوي شن عمل عسكري.

وأعلنت باكستان أيضا عن إجراءات مضادة شملت وقف جميع التجارة عبر الحدود وإغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية وطرد دبلوماسيين هنود.

وحذرت أيضا من أن أي محاولة لمنع تدفق مياه نهر السند بموجب معاهدة عمرها عقود بين البلدين ستعد عملا حربيا.

وتراجعت التجارة بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

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