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الهند تحول عربات الـ”توكتوك” لسيارات إسعاف لنقل مصابي كورونا

6 - مايو - 2021
عربات الـتوكتوك في نيودلهي تتحول إلى سيارات إسعاف لنقل مصابي كورونا

عربات الـتوكتوك في نيودلهي تتحول إلى سيارات إسعاف لنقل مصابي كورونا

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خلال الأيام القليلة الماضية ، أصبحت الهند تسجل أرقام قياسية بفيروس كورونا المستجد ، الأمر الذي دفع الحكومة الهندية لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة .

حولت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من عربات الـ”توكتوك” إلى سيارات إسعاف مؤقتة لنقل مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات، في ظل نقص عدد سيارات الإسعاف.

وأصبح استدعاء إلاسعاف في الهند صعبا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد-19 بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب.

واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وجهزت الحكومة بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توكتوك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات مع توفير أسطونات أوكسجين عند الحاجة.

ويفصل حاجز من البلاستيك بين سائق التوكوك والركاب في الخلف وبدأت الخدمة رسميا يوم الثلاثاء، علما أنها متاحة بالمجان.

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