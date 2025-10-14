الهند تخفض اعتمادها على النفط الروسي وسط ضغوط أمريكية وتغيرات بالسوق العالمية

أظهرت بيانات تجارية وشحن، اليوم الثلاثاء، أن واردات الهند من النفط الروسي انخفضت بنسبة 8.4% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر، مع تقلص الخصومات على الخام الروسي وتراجع الإمدادات، في وقت زادت فيه شركات التكرير مشترياتها من النفط القادم من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على نيودلهي لتقليص اعتمادها على النفط الروسي، إذ قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن مشتريات الهند من الخام الروسي “تسهم في تمويل الحرب في أوكرانيا”.

وأشارت البيانات إلى أن واردات الهند من النفط الروسي بلغت 1.75 مليون برميل يومياً في النصف الأول من السنة المالية الحالية، فيما تراجع حجم الشحنات في سبتمبر بنسبة 14.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت واردات الهند من النفط الأمريكي بنسبة 6.8% لتصل إلى نحو 213 ألف برميل يومياً، بينما زادت حصة نفط الشرق الأوسط إلى 45% من إجمالي الواردات، مقابل انخفاض حصة روسيا إلى نحو 36%.