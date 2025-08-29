الهند تزيد مشترياتها من النفط الأمريكي بدافع الأسعار التنافسية وتوتر العلاقات التجارية

قالت مصادر تجارية إن مصافي التكرير الهندية زادت مشترياتها من النفط الخام الأمريكي هذا الشهر، إذ اجتذبتها أسعار تنافسية، في خطوة قد تساعد في تقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة وسط توتر بين البلدين.

وأضافت المصادر أن مؤسسة النفط الهندية (إنديان أويل كورب)، أكبر شركة تكرير في البلاد، اشترت خمسة ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني عبر مناقصة.

وقالت مصادر أخرى إن ذلك جاء بعد أن اشترت شركة تكرير حكومية أخرى هي (بهارات بتروليوم كورب) مليوني برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي كما اشترت شركة ريلاينس إندستريز، وهي شركة تكرير خاصة، مليوني برميل من الخام من شركة فيتول.

وزادت مصاف هندية وأخرى في آسيا من عمليات الشراء بعد أن سنحت فرصة للمراجحة، أو المتاجرة بفروق الأسعار، في الخام الأمريكي المباع إلى آسيا. وتتعرض الهند أيضا لضغوط لشراء المزيد من النفط الأمريكي بعد أن زادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الهند إلى 50 بالمئة بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي.