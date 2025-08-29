الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند تزيد مشترياتها من النفط الأمريكي بدافع الأسعار التنافسية وتوتر العلاقات التجارية

منذ 4 دقائق
مجمع لتكرير النفط في لوس أنجلوس - (آيستوك)

مجمع لتكرير النفط في لوس أنجلوس - (آيستوك)

A A A
طباعة المقال

قالت مصادر تجارية إن مصافي التكرير الهندية زادت مشترياتها من النفط الخام الأمريكي هذا الشهر، إذ اجتذبتها أسعار تنافسية، في خطوة قد تساعد في تقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة وسط توتر بين البلدين.

وأضافت المصادر أن مؤسسة النفط الهندية (إنديان أويل كورب)، أكبر شركة تكرير في البلاد، اشترت خمسة ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني عبر مناقصة.

وقالت مصادر أخرى إن ذلك جاء بعد أن اشترت شركة تكرير حكومية أخرى هي (بهارات بتروليوم كورب) مليوني برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي كما اشترت شركة ريلاينس إندستريز، وهي شركة تكرير خاصة، مليوني برميل من الخام من شركة فيتول.

وزادت مصاف هندية وأخرى في آسيا من عمليات الشراء بعد أن سنحت فرصة للمراجحة، أو المتاجرة بفروق الأسعار، في الخام الأمريكي المباع إلى آسيا. وتتعرض الهند أيضا لضغوط لشراء المزيد من النفط الأمريكي بعد أن زادت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الهند إلى 50 بالمئة بسبب شراء نيودلهي للنفط الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اشتباكات في ليبيا - تعبيرية
ليبيا.. تحذيرات من مواجهة مسلحة في طرابلس مع دخول أرتال عسكرية محملة بالأسلحة الثقيلة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. رويترز
غزة تحت القصف
غوتيريش يحذر: سيطرة إسرائيل على غزة تهدد بكارثة إنسانية
الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كوبنهاغن تستضيف وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لمناقشة دعم كييف

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!