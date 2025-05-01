الهند تطالب واشنطن بدعمها لمحاسبة منفذي هجوم كشمير

قال سوبرامانيام جيشينكار وزير الشؤون الخارجية الهندي إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنه يجب تقديم منفذي الهجوم الدامي الذي وقع في كشمير الأسبوع الماضي إلى العدالة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تهدئة التوتر بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا.

وقالت الولايات المتحدة إن روبيو ناقش العلاقات المتوترة بين الجارتين في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين أمس الأربعاء، وحث الطرفين على العمل سويا “لتهدئة التوتر”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو عبر عن دعمه للهند في التصدي للتطرف وحث باكستان على التعاون في التحقيق في الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصا.

وقال جيشينكار على منصة إكس إنه أخبر روبيو أن “مرتكبي وداعمي ومدبري” هجوم 22 أبريل نيسان “يتعين مثولهم أمام العدالة”.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن رئيس الحكومة الباكستاني حث الولايات المتحدة على الضغط على الهند “لتخفيف حدة الخطاب والتصرف بمسؤولية”.

وقال قائد الجيش الجنرال عاصم منير إن باكستان ملتزمة بالسلام ولكنها ستحمي مصالحها الوطنية.

وقال أثناء حضوره مناورات عسكرية لفيلق مانجلا الموجود في الجزء الذي تديره باكستان من كشمير “دعونا نبدد أي غموض: أي مغامرة عسكرية خاطئة من الهند ستقابل برد سريع وحازم ومتصاعد”.

وقال مسؤولون وناجون إن مهاجمين إسلاميين هاجموا مرجا يعج بالسياح في منطقة باهالجام في كشمير الأسبوع الماضي، وفصلوا الرجال وحدهم، وسألوا عن أسمائهم وأطلقوا النار على الهندوس من مسافة قريبة. وقُتل 26 شخصا على الأقل، معظمهم من السياح.

وقالت الهند إن المهاجمين الثلاثة، اثنان منهم باكستانيان، “إرهابيون” يشنون تمردا عنيفا في كشمير ذات الأغلبية المسلمة. ونفت إسلام اباد ضلوعها بأي دور في الهجوم ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

وقال مصدر حكومي إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبلغ في وقت سابق من الأسبوع الجاري القادة العسكريين في بلاده بأن لديهم الحرية في تقرير رد البلاد على الهجوم.

وتقول باكستان إن لديها “معلومات استخباراتية موثوق بها” تفيد أن الهند تعتزم تنفيذ عمل عسكري قريبا.

وتدعي الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة السيادة على كامل كشمير ذات الأغلبية المسلمة رغم أن كل منهما تسيطر على جزء فقط من المنطقة الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا. وخاض البلدان حربين بسبب كشمير، وتتهم نيودلهي إسلام اباد بدعم وتمويل انتفاضة مناهضة للحكومة في كشمير الهندية بدأت في عام 1989 لكنها انحسرت الآن.

وتقول باكستان إنها لا تقدم إلا الدعم الدبلوماسي والمعنوي للمطلب الكشميري بتقرير المصير.

* إغلاق المعاهد الدينية

اتخذ الغريمان القديمان إجراءات متبادلة منذ هجوم بهالجام. فعلقت الهند معاهدة مهمة لتقاسم مياه نهر. وأغلق كل منهما مجاله الجوي أمام شركات الطيران التابعة للطرف الآخر.

وقالت الهند إن قوات الجانبين تبادلت إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة عبر الحدود بينهما في الليالي السبع الماضية، لكن لم ترصد تقارير وقوع إصابات حتى الآن.

ولم ترد باكستان على طلب للتعليق.

وأصدرت البحرية الهندية تحذيرات من إجراء بضعة مناورات على إطلاق النار قبالة سواحل ولايتي مهاراشترا وجوجارات. وتشترك ولاية جوجارات في الحدود مع باكستان.

وقال مسؤولون إن الإدارة الباكستانية في الجزء الخاضع لإسلام اباد من كشمير أغلقت جميع المعاهد الدينية في المنطقة لمدة 10 أيام مخافة استهدافها بضربات هندية.

وفي نقطة تفتيش في المنطقة الخاضعة لإدارة باكستان من كشمير، شاهد مراسل وكالة رويترز مركبات سياحية عائدة على الطريق المؤدي إلى وادي نيلوم، وهي منطقة خلابة على طول الحدود بحكم واقع الحال وسط مخاوف من توغل هندي.

وقال نديم أحمد جانجوا، وهو مسؤول محلي “بالنظر إلى بعض المؤشرات، لم نوقف تدفق المسافرين الجدد فحسب، بل نعيد أيضا الذين هنا بالفعل بأمان”.

ودعا رئيس المنطقة الخاضعة لإدارة باكستان من كشمير إلى وساطة دولية، وقال إن إدارته تستعد لتوفير رد إنساني تحسبا لتفاقم التصعيد.

وجاء في منشور لمكتب وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ على إكس اليوم أن الوزير تحدث إلى نظيره الأمريكي بيت هيجسيث عبر الهاتف، وأبلغه بأن “باكستان لها تاريخ في دعم وتدريب وتمويل المنظمات الإرهابية”.

وأضاف المنشور “الوزير هيجسيث قال إن الولايات المتحدة تتضامن مع الهند وتدعم حق الهند في الدفاع عن نفسها”.

وطلبت الأمم المتحدة من كلا البلدين تجنب المواجهة. وحثت الصين، وهي طرف مؤثر في المنطقة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري على ضبط النفس.