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الهند تعزز الأمن في كشمير وتغلق عشرات المقاصد السياحية

منذ 38 دقيقة
عناصر من الشرطة الهندية يقفون للحراسة عند نقطة تفتيش في أعقاب هجوم يشتبه في أنه هجوم شنه مسلحون بالقرب من بهالجام في منطقة أنانتناج جنوب كشمير. رويترز

عناصر من الشرطة الهندية يقفون للحراسة عند نقطة تفتيش في أعقاب هجوم يشتبه في أنه هجوم شنه مسلحون بالقرب من بهالجام في منطقة أنانتناج جنوب كشمير. رويترز

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جاء في أمر حكومي اطلعت عليه رويترز أن الهند أغلقت أكثر من نصف المقاصد السياحية في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير اعتبارا من اليوم الثلاثاء، في محاولة لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون وناجون إن المهاجمين فصلوا الرجال وسألوا عن أسمائهم واستهدفوا الهندوس قبل أن يطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة في منطقة باهالجام، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا.

وذكرت الهند أن اثنين من المهاجمين “إرهابيان” من باكستان، ضالعان في تمرد عنيف في كشمير ذات الأغلبية المسلمة. ونفت باكستان أي ضلوع لها في الحادث، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

وتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين منذ الهجوم، وخرجت دعوات في الهند تطالبها باتخاذ إجراءات ضد باكستان.

وجاء في الوثيقة الحكومية التي اطلعت عليها رويترز أن حكومة منطقة جامو وكشمير الهندية قررت إغلاق 48 من 87 وجهة سياحية في كشمير وتعزيز الأمن في باقي الوجهات.

ولم تُحدد فترة زمنية للإغلاق. ولم يرد مسؤولون حكوميون بعد على طلبات للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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