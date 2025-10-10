الهند تعيد فتح سفارتها في كابول

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، اليوم الجمعة “إن الهند ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول التي أغلقت قبل أربع سنوات”، في خطوة مهمة توسع الروابط الدبلوماسية للبلد الذي تحكمه حركة طالبان.

وأغلقت الهند سفارتها في كابول بعد سيطرة طالبان على السلطة بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في عام 2021، لكنها دشنت بعثة صغيرة بعد عام لتسهيل التجارة والدعم الطبي والمساعدات الإنسانية.

ولدى حوالي 12 دولة من بينها الصين وروسيا وإيران وباكستان وتركيا سفارات تعمل في كابول، على الرغم من أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا بإدارة طالبان.

وجاء إعلان نيودلهي في الوقت الذي بدأ فيه وزير الخارجية في حكومة حركة طالبان الأفغانية أمير خان متقي محادثات مع جيشينكار في أول زيارة لزعيم من طالبان إلى الهند منذ عام 2021.

وقال جيشينكار لمتقي في تصريحاته الافتتاحية “الهند ملتزمة تماما بسيادة أفغانستان وسلامة أراضيها واستقلالها”.

وأضاف “التعاون الوثيق بيننا يسهم في التنمية الوطنية لديكم، وكذلك في الاستقرار والقوة الإقليميين”، مضيفا أن “البعثة الفنية” الهندية في كابول جرى ترقيتها إلى سفارة.

ولم يحدد جيشينكار جدولا زمنيا لهذا التغيير.

وتستغرق زيارة متقي للهند ستة أيام وتهدف لتعزيز العلاقات.

وترتبط الهند وأفغانستان بعلاقات ودية تاريخيا، لكن نيودلهي لا تعترف بحكومة طالبان.

وقال دبلوماسيون غربيون إن مسار إدارة طالبان لنيل الاعتراف الدولي يتعثر بسبب القيود التي تفرضها على النساء.