الهند تمدد اتفاق استئجار طائرات إنديجو من الخطوط التركية

قالت إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، اليوم الخميس إن نيودلهي ستسمح لها بمواصلة استئجار طائرتين من الخطوط الجوية التركية لمدة ستة أشهر إضافية، في تراجع عن قرار في مايو أيار عندما أبلغت نيودلهي إنديجو بإنهاء الاتفاق بحلول 31 أغسطس آب.

وقال مصدر مطلع إن التمديد الجديد ينتهي في 28 فبراير شباط.

وذكرت الشركة إن التمديد سيساعدها في خفض الخسائر الناجمة عن القيود الجيوسياسية، في إشارة إلى حظر المجال الجوي الذي فرضته باكستان على شركات الطيران الهندية في وقت سابق من العام الجاري والذي أدى إلى تحويل الرحلات إلى مسارات أطول وبالتالي ارتفاع التكاليف.

وأضافت إنديجو أن التمديد يخضع لشروط وضعتها المديرية العامة للطيران المدني، الجهة المنظمة لقطاع الطيران في الهند، والتي لم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق منها خارج ساعات العمل الرسمية. وأوضحت إنديجو أنها طلبت التمديد.

وواجهت شراكة إنديجو مع الخطوط الجوية التركية انتقادات في الهند بعد أن أعلنت تركيا دعمها لباكستان خلال الصراع الأخير بين الجارتين.