الجمعة 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند تمدد اتفاق استئجار طائرات إنديجو من الخطوط التركية

منذ 4 دقائق
A A A
طباعة المقال

قالت إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، اليوم الخميس إن نيودلهي ستسمح لها بمواصلة استئجار طائرتين من الخطوط الجوية التركية لمدة ستة أشهر إضافية، في تراجع عن قرار في مايو أيار عندما أبلغت نيودلهي إنديجو بإنهاء الاتفاق بحلول 31 أغسطس آب.

وقال مصدر مطلع إن التمديد الجديد ينتهي في 28 فبراير شباط.

وذكرت الشركة إن التمديد سيساعدها في خفض الخسائر الناجمة عن القيود الجيوسياسية، في إشارة إلى حظر المجال الجوي الذي فرضته باكستان على شركات الطيران الهندية في وقت سابق من العام الجاري والذي أدى إلى تحويل الرحلات إلى مسارات أطول وبالتالي ارتفاع التكاليف.

وأضافت إنديجو أن التمديد يخضع لشروط وضعتها المديرية العامة للطيران المدني، الجهة المنظمة لقطاع الطيران في الهند، والتي لم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق منها خارج ساعات العمل الرسمية. وأوضحت إنديجو أنها طلبت التمديد.

وواجهت شراكة إنديجو مع الخطوط الجوية التركية انتقادات في الهند بعد أن أعلنت تركيا دعمها لباكستان خلال الصراع الأخير بين الجارتين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البرلمان الإيراني
رداً على "سناب باك".. طهران تلوّح بالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
غزة تحت القصف
نتنياهو يبحث فرض السيادة على الضفة الغربية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
البيت الأبيض: ترامب "ليس سعيداً" بضربات روسيا على كييف لكنه "لم يفاجأ"

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!