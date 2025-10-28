الهند توقع اتفاقاً مع شركة روسية خاضعة للعقوبات لإنتاج طائرة ركاب مدنية

أعلنت شركة “هندوستان إيرونوتيكس” الهندية المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق مبدئي مع شركة الطائرات المتحدة الروسية، الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لإنتاج طائرة ركاب مدنية في الهند.

وسيتيح هذا التعاون إنتاج الطائرة “إس.جيه-100” الروسية محلياً لتلبية احتياجات السوق الهندية، بما يصل إلى حوالي 100 راكب لكل طائرة، ليشكل خطوة أولى نحو دخول الهند صناعة الطيران المدني لأول مرة بشكل مستقل.

ويأتي الاتفاق في ظل التوتر الدولي مع روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وسط تحركات الهند لتقليص استيراد النفط الروسي وتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة. وقالت الشركة الهندية إن الاتفاق يعكس الثقة الطويلة بين الطرفين، مبينةً أنه يمثل خطوة نحو تحقيق طموح الهند في الاعتماد على نفسها في قطاع الطيران المدني، مع توقع حاجة السوق المحلية لأكثر من 550 طائرة خلال السنوات العشر المقبلة للرحلات الإقليمية والدولية القصيرة.

وأشار مسؤولون هنود إلى أن هذه الخطوة تضع الهند على خريطة الطيران المدني العالمي، الذي يسيطر عليه حالياً عمالقة مثل “إيرباص” و”بوينج”.