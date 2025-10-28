الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند توقع اتفاقاً مع شركة روسية خاضعة للعقوبات لإنتاج طائرة ركاب مدنية

منذ ساعتين
علم الهند

علم الهند

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة “هندوستان إيرونوتيكس” الهندية المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق مبدئي مع شركة الطائرات المتحدة الروسية، الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لإنتاج طائرة ركاب مدنية في الهند.

وسيتيح هذا التعاون إنتاج الطائرة “إس.جيه-100” الروسية محلياً لتلبية احتياجات السوق الهندية، بما يصل إلى حوالي 100 راكب لكل طائرة، ليشكل خطوة أولى نحو دخول الهند صناعة الطيران المدني لأول مرة بشكل مستقل.

ويأتي الاتفاق في ظل التوتر الدولي مع روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وسط تحركات الهند لتقليص استيراد النفط الروسي وتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة. وقالت الشركة الهندية إن الاتفاق يعكس الثقة الطويلة بين الطرفين، مبينةً أنه يمثل خطوة نحو تحقيق طموح الهند في الاعتماد على نفسها في قطاع الطيران المدني، مع توقع حاجة السوق المحلية لأكثر من 550 طائرة خلال السنوات العشر المقبلة للرحلات الإقليمية والدولية القصيرة.

وأشار مسؤولون هنود إلى أن هذه الخطوة تضع الهند على خريطة الطيران المدني العالمي، الذي يسيطر عليه حالياً عمالقة مثل “إيرباص” و”بوينج”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إسماعيل بقائي
إسماعيل بقائي: احتمال تعرض البلاد لهجوم عسكري أميركي قائم
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.رويترز
غزة تحت القصف
صحف عالمية: إسرائيل أُعيدت إلى حجمها الطبيعي
الكرملين. رويترز
الكرملين تعليقا على عقوبات أميركا على النفط الروسي: نقدم سلعة تنافسية

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟