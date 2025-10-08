الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
الهند.. مقتل 15 شخصا في حادث حافلة نتج عن انهيار أرضي

منذ 3 ساعات
الخارجية الهندية

أفاد مسؤولون والشرطة في الهند الأربعاء بأن عدد القتلى في حادث تعرضت له حافلة جراء انهيار أرضي في ولاية هيماتشال براديش الجبلية ارتفع إلى 15 شخصا، مع بقاء طفل واحد في عداد المفقودين.

وقال مساعد قائد القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، كرم سينغ، لوكالة أنباء آسيا الدوليةإن طفلين أصيبا في الحادث الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

وذكر نائب رئيس وزراء الولاية موكيش أجنيهوتري في منشور على موقع إكس اليوم الأربعاء “في هذا الحادث المروع، فقد 15 شخصا حياتهم، من بينهم 9 رجال و4 نساء وطفلان بريئان، بينما أصيب طفلان ولا يزال البحث عن طفل آخر مستمرا”.

وقال أحد كبار رجال الشرطة لوكالة انباء آسيا الدولية “السبب الرئيسي لهذا الحادث هو الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين في المنطقة”.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في أنحاء منطقة الهيمالايا بالهند هذا الأسبوع.

ولقي ما لا يقل عن 23 شخصا حتفهم في ولاية البنغال الغربية حتى يوم الاثنين، و50 آخرين في نيبال المجاورة، بعد أن تسببت الأمطار المستمرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت المنازل والطرق.

    المصدر :
  • رويترز

