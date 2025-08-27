الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
الهند.. مقتل 30 جراء أمطار غزيرة أدت لانهيار أرضي شمال البلاد

الأمطار الموسمية في الهند

قالت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الهندية الأربعاء إن أمطارا غزيرة تسببت في وقوع انهيار أرضي على طريق شهير للزوار الهندوس في منطقة جامو بشمال الهند ما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل، في حين دفعت الفيضانات المسؤولين إلى إصدار تحذيرات للناس بالبقاء في منازلهم أثناء الليل.

وتوقع مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار مع عواصف رعدية ورياح بمنطقة لداك الجبلية وهطول مطر غزير على إقليم جامو وكشمير الاتحادي.

وقال عمر عبد الله رئيس وزراء جامو وكشمير إن السلطات تحاول استعادة خدمات الاتصالات في المنطقة إذ إنها “شبه معدومة”.

وقالت وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية، التي تمتلك رويترز حصة صغيرة فيها، إن الانهيار الأرضي الذي وقع بالقرب من ضريح فايشنو ديفي على طريق الزوار الهندوس أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

وأمرت السلطات أيضا بإغلاق المؤسسات التعليمية في جامو التي قال مسؤولو الطقس إن مياه أمطار وصل ارتفاعها إلى 368 مليمترا غمرتها أمس الثلاثاء.

  • رويترز

