الوجهة لندن.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها في 26 أكتوبر

ذكر التلفزيون السعودي الرسمي، اليوم الأربعاء، أن شركة (طيران الرياض) السعودية ستسير أولى رحلاتها في 26 أكتوبر تشرين الأول، وسيكون مطار هيثرو في لندن وجهة الرحلة الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوجلاس في مؤتمر صحفي إن الوجهة الثانية ستكون دبي.

وأضاف دوجلاس أن الدفعة الأولى من تذاكر السفر ستُخصص لموظفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي وموظفي طيران الرياض، على أن تُطرح المبيعات للجمهور قريبا.

وأعلنت السعودية في عام 2023 تأسيس شركة طيران الرياض المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030.

وذكر التلفزيون السعودي أن الشركة ستتسلم طائرات بوينج 787-9 خلال أشهر.