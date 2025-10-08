الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوجهة لندن.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها في 26 أكتوبر

منذ 6 دقائق
طيران الرياض

طيران الرياض

A A A
طباعة المقال

ذكر التلفزيون السعودي الرسمي، اليوم الأربعاء، أن شركة (طيران الرياض) السعودية ستسير أولى رحلاتها في 26 أكتوبر تشرين الأول، وسيكون مطار هيثرو في لندن وجهة الرحلة الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوجلاس في مؤتمر صحفي إن الوجهة الثانية ستكون دبي.

وأضاف دوجلاس أن الدفعة الأولى من تذاكر السفر ستُخصص لموظفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي وموظفي طيران الرياض، على أن تُطرح المبيعات للجمهور قريبا.

وأعلنت السعودية في عام 2023 تأسيس شركة طيران الرياض المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030.

وذكر التلفزيون السعودي أن الشركة ستتسلم طائرات بوينج 787-9 خلال أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إندونيسيا
إندونيسيا: رصد آثار لتلوث إشعاعي في 22 منشأة بمنطقة صناعية
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نوفاك: روسيا ستزيد إنتاج النفط تدريجياً
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. رويترز
"رويترز" عن مصادر: روبيو سيحضر اجتماعاً في باريس لمناقشة خطة غزة

الأكثر قراءة

مسيرة إسرائيلية
الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
مقاتلون من حزب الله
استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!