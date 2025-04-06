الوجود العسكري التركي في سوريا.. نطاق الانتشار والقدرات العسكرية

تمتلك تركيا حضوراً عسكرياً كبيراً في شمال سوريا، حيث كانت تدعم فصائل المعارضة ضد نظام الأسد المخلوع، وتنفذ عمليات عسكرية منذ 2016 لمواجهة تنظيم “داعش” ووحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف “إرهابياً” لديها.

قواعد عسكرية وقوات

49 قاعدة عسكرية رئيسية، تتركز في مناطق إدلب وحلب وحماة واللاذقية.

7 ألوية، موزعة على النحو التالي:

13 موقعاً في حلب.

30 موقعاً في إدلب.

3 مواقع في كل من اللاذقية وحماة.

1500 جندي في كل لواء، بإجمالي يقارب 10,500 جندي.

81 نقطة مراقبة، معظمها في إدلب وحلب وحماة، لمراقبة التحركات الأمنية وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد.

العتاد العسكري

200 دبابة، من طرازات “ليوبارد” و”ألتاي”.

400 عربة مدرعة، تشمل “كيرا” و”أي جي إس”.

800 ناقلة جند، لدعم العمليات البرية.

أبرز العمليات العسكرية (2016–2020)

“درع الفرات” (2016): لقطع الطريق أمام توحيد الكانتونات الكردية.

“غصن الزيتون” (2018): لطرد وحدات YPG من عفرين.

“نبع السلام” (2019): للسيطرة على رأس العين وتل أبيض.

“درع الربيع” (2020): رداً على هجوم استهدف جنوداً أتراكاً في إدلب.

الأهداف والتداعيات

أمنيًا: منع إنشاء كيان كردي موحد على حدودها.

سياسيًا: تعزيز نفوذها في المفاوضات الدولية حول سوريا.

إنسانيًا: السيطرة على مناطق تشهد نزوحاً كبيراً لإنشاء “منطقة آمنة”. وهذه المسألة كانت قبل سقوط نظام الأسد المخلوع.

وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية على سوريا الأسبوع الماضي، بعدما أفيد عن رغبة تركية في إقامة قواعد عسكرية على الأراضي السورية.

فيما فهم أنه رسالة إلى أنقرة، وأثار تساؤلات عما إذا كان هذا القصف الإسرائيلي سيمنع الجانب التركي من إنشاء هذه القواعد لاسيما بعد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي قال فيها إن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا.

فقد شنّت تل أبيب غاراتٍ قبل أيام على مطار حماة العسكري وقاعدتي T4 وتدمر ، ما قد يمنع الجانب التركي من الاستفادة من هذين الموقعين بعدما تضررا كثيراً جرّاء تلك الغارات.

وأعلنت يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 فصائل المعارضة السورية عبر التلفزيون السوري، سقوط نظام الأسد، وقالت في بيان “لقد تم تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد”.