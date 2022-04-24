الوضع في ماريوبول بين أردوغان وزيلينسكي.. ماذا في التفاصيل؟

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الحاجة إلى إجلاء المدنيين فورا من مدينة ماريوبول الساحلية التي تحتل روسيا معظمها.

وأضاف أنهما تحدثا عن الإجلاء من ماريوبول، بما في ذلك مصنع آزوفستال للصلب الذي تحاصره القوات الروسية لكنه يخضع لسيطرة أوكرانيا، وذلك عشية محادثات سيعقدها الرئيس التركي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي على تويتر “أكدت على الحاجة إلى الإجلاء الفوري للمدنيين من ماريوبول، بما في ذلك آزوفستال، وتبادل القوات المحاصرة”.

وأفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان أبلغ زيلينسكي خلال الاتصال الهاتفي بينهما بأن من الضروري ضمان إجلاء المصابين والمدنيين من ماريوبول بينما “يثير الوضع (هناك) المزيد من الحزن بمرور الأيام”.

أضافت الرئاسة التركية في بيان “قال الرئيس التركي إنه مستعد لتقديم كل ما يمكنه من مساعدة خلال عملية التفاوض وأن يقدم الدعم اللازم بما في ذلك الوساطة”.

وقال أردوغان أيضا إن تركيا تعتبر وجود دول ضامنة لأمن أوكرانيا أمرا إيجابيا من حيث المبدأ.