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الوضع ينهار في غزة.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر الإنساني

منذ 12 دقيقة
طفل يجلس وسط الأنقاض بينما يتفقد فلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة. رويترز

طفل يجلس وسط الأنقاض بينما يتفقد فلسطينيون موقع غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة. رويترز

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أطلقت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية نداء استغاثة وصفته بـ”الطارئ” بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة الأممية أن قطاع غزة “يختنق” في ظل حصار صارم حرم سكانه من أبسط مقومات الحياة.

وذكرت المفوضية أن ما يجري في غزة يمثل “حرمانا متعمدا ومقصودا”، مشيرة إلى أن السكان حرموا بشكل ممنهج من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة وعلى رأسها الغذاء والماء والوقود والإمدادات الصحية والتجارية.

وقالت إن هذه الأزمة المتفاقمة دخلت أسبوعها الثامن، حيث لم تدخل أي شحنات مساعدات إنسانية منذ أكثر من 50 يوما.

وأعربت المفوضية عن بالغ قلقها حيال التدهور السريع في الأوضاع داخل القطاع، مؤكدة أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية، مما يهدد حياة آلاف المرضى والمصابين.

وأشارت إلى انخفاض حاد في إمدادات المياه إلى جانب نفاد مخازن الغذاء بشكل شبه كامل، وهو ما دفعها إلى إغلاق العديد من المخابز بسبب انعدام الوقود اللازم لتشغيلها وغياب أي بدائل للطهي.

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