الخميس 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
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المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوافق بالأغلبية على زيادة كمية الوقود لغزة

منذ 45 دقيقة
شاحنات نفط "تعبيرية"

شاحنات نفط "تعبيرية"

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وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر مساء الأربعاء على السماح “بزيادة عند الحد الأدنى” لوصول الوقود إلى قطاع غزة “لمنع انهيار إنساني وتفشي الأمراض” في جنوب القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له إن كمية الوقود ستحددها الحكومة وسيجري تعديلها على أساس الوضع الإنساني المحلي.

يأتي هذا بينما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة الأربعاء أن شمال القطاع أصبح بلا أي غطاء صحي، محذرا من تكرار هذا السيناريو في جنوب غزة.

وقال القدرة في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إن “الاستهداف الإسرائيلي يوم أمس لمستشفى كمال عدوان وإجبار الطواقم الطبية على الخروج تحت تهديد السلاح أدى لخروجه عن الخدمة، وهو المستشفى الحكومي الوحيد في منطقة شمال قطاع غزة”.

وأضاف “شمال قطاع غزة بلا أي غطاء صحي، حيث أن المستشفيات الموجودة في الشمال لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية السليمة للمواطنين”.

واتهم القدرة إسرائيل بأنها “تتعمد تصفية الخدمات الصحية شمال قطاع غزة، وأصبح أكثر من نصف مليون مواطن بلا أدنى خدمات صحية، والمرضى والجرحى يموتون بسبب عدم توفر الخدمات”.

غير أنه أشار إلى أن القطاع الصحي في جنوب غزة ليس أفضل من الشمال.

وتابع “نخشى تكرار سيناريو تصفية المنظومة بشمال القطاع في جنوبه، لذلك ندعو المؤسسات الأممية لحماية المنظومة الصحية ودعمها”.

    المصدر :
  • وكالات

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