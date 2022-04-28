الوكالة الذرية تكشف "ألاعيب إيران".. ورشة لأجهزة الطرد تحت الأرض في نطنز

– قال رافاييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس إن الورشة الإيرانية الجديدة في نطنز لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم أُنشئت في إحدى قاعات محطة تخصيب الوقود تحت الأرض هناك.

وكانت الوكالة قد أبلغت دولها الأعضاء قبل أسبوعين بأن آلات ورشة أصبحت مغلقة الآن في كرج، والتي تعرضت لهجوم تخريبي على ما يبدو تلقي إيران باللوم فيه على إسرائيل، تم نقلها إلى نطنز دون تحديد المكان بالضبط في المنطقة المترامية الأطراف.

وجاءت تصريحات جروسي لتتوافق مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، الذي قال في وقت سابق: “الانسحاب من الاتفاق سرع من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي من سنة إلى أسابيع وأدى إلى تقوية إيران في خلق حال من عدم الاستقرار”.

وأضاف: “الإيرانيون يقومون بتطوير المواد المطلوبة لتصنيع سلاح نووي ونحن نراقب ما تقوم به إيران، فنشاطات إيران الخبيثة ستزيد وتتفاقم لو امتلكت إيران سلاحا نوويا”.

تخفيف العقوبات

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنه إذا أرادت إيران تخفيف العقوبات بما يتجاوز المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، في إشارة واضحة لاستبعاد الحرس الثوري من القائمة الأميركية للإرهاب، فعليها التصدي لمخاوف أميركية تتجاوز التي تناولها الاتفاق.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: “لن نتفاوض علانية، لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فعليها التصدي لمخاوفنا الأبعد من (التي تناولها) الاتفاق”.

وأضاف المتحدث: “على العكس من ذلك، إذا لم يرغبوا في استغلال هذه المحادثات لحل القضايا الثنائية الأخرى خارج خطة العمل الشاملة المشتركة، فنحن على ثقة من أنه يمكننا التوصل سريعا إلى تفاهم بشأن الخطة والبدء في إعادة تنفيذ الاتفاق… ينبغي لإيران أن تتخذ قرارا”.