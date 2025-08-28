الجمعة 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
الولايات المتحدة تؤجل نشر بيانات الطاقة بسبب تخفيضات الموظفين

مجمع لتكرير النفط في لوس أنجلوس - (آيستوك)

قالت ذراع إحصاءات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية يوم الخميس إنها ستؤجل نشر بيانات الطاقة الرئيسية عن اليورانيوم وكذلك توقعاتها الدولية هذا العام، وذلك بعد أن شهدت تخفيضات في عدد الموظفين.

وذكر متحدث باسم إدارة معلومات الطاقة لرويترز أن تقريرها السنوي عن تسويق اليورانيوم الذي كان من المقرر أن يصدر في يونيو حزيران سينشر في سبتمبر أيلول، في حين قد لا يتم نشر تقريرها (آفاق الطاقة الدولية) قبل يناير كانون الثاني.

ولم ترد الإدارة على أسئلة حول ما إذا كان خفض عدد الموظفين هو السبب وراء التأخير.

وتقترح الإدارة أيضا وقف تقرير للطاقة الشمسية حول شحنات الوحدات الكهروضوئية، وفقا لإشعار في الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية، لأنها لم تعد تعتقد أن قيمة البيانات “تتجاوز عبء جمعها ونشرها”.

وخسرت إدارة معلومات الطاقة عددا كبيرا من الموظفين بسبب تخفيضات الوظائف الاتحادية. وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا العام أن الإدارة ستفقد أكثر من 100 موظف هذا العام بما يمثل نحو 40 بالمئة من قوتها العاملة.

وكانت وكالة بلومبرج أول من نشر أنباء حول إرجاء تقارير.

    المصدر :
  • رويترز

