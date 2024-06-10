الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الولايات المتحدة تبحث التفاوض بشكل أحادي مع حماس لإطلاق سراح أسرى أمريكيين

منذ ساعتين
من عملية سابقة للإفراج عن أسرى إسرائيليين من غزة

من عملية سابقة للإفراج عن أسرى إسرائيليين من غزة

A A A
طباعة المقال

ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) اليوم الاثنين أن مسؤولين أمريكيين يبحثون إجراء محادثات أحادية الجانب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح خمسة رهائن أمريكيين تحتجزهم الحركة في غزة وذلك بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار التي تشمل إسرائيل.

ولم يتضح بعد ما الذي قد تقدمه الولايات المتحدة لحماس في المقابل، وفقا للتقرير الذي استند إلى تصريحات اثنين من المسؤولين الأمريكيين الحاليين ومثلهما من السابقين.

وتقول الولايات المتحدة إن حماس تحتجز خمسة أمريكيين بعد أن أخذتهم رهائن خلال الهجوم الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما دفع إسرائيل إلى الرد بحملة عسكرية واسعة النطاق. ويأمل المسؤولون في استعادة رفات ثلاثة أمريكيين آخرين قتلوا في ذلك اليوم، حسبما ذكرت شبكة (إن.بي.سي).

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عندما سُئل عن التقرير أثناء مغادرته القاهرة “أفضل طريقة وأكثرها فعالية لإعادة الجميع إلى ديارهم، بمن في ذلك الرهائن الأمريكيون، هي من خلال هذا الاقتراح، من خلال اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة الآن”.

وأضاف المسؤولون الذين لم يتم الكشف عن هويتهم، والذين جرى إطلاعهم جميعا على المفاوضات، لشبكة (إن.بي.سي) أن أي محادثات أحادية الجانب لن تشمل إسرائيل وستتم من خلال مفاوضين قطريين.

وقال المسؤولون إن حماس قد يكون لديها حافز للتوصل إلى صفقة كهذه مع واشنطن لأنها ستزيد من توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعرض لانتقادات في الداخل لعدم بذل المزيد من الجهود لتحرير الرهائن.

وأدى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين رهائن، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وشنت إسرائيل عقب ذلك هجوما على قطاع غزة تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

ويقوم بلينكن بزيارته الثامنة للمنطقة منذ انطلاق شرارة الصراع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة طيران العال الإسرائيلية
لتحديث أسطولها.. العال الإسرائيلية تعلن شراء 30 طائرة بوينغ 737 ماكس
عضو حكومة الطوارئ الاسرائيلية أفيغدور ليبرمان
غزة تحت النار
ليبرمان يدعو لإجراء انتخابات مبكرة ويصف سياسات نتنياهو بالفشل
عناصر من كتائب القسام
غزة تحت النار
كتائب القسام تعلن تفجير منزل برفح وتؤكد مقتل وجرح أفراد إسرائيليين

الأكثر قراءة

عناصر من الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في بيروت
حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة
حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية
تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.. هل تفجر الأزمة الحرب القادمة؟
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
سليمان فرنجية: في هذه الحالة يجب أن يكون جعجع مرشح التيار العوني للرئاسة!