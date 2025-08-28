الولايات المتحدة تجدد التأكيد على التزامها الراسخ بأمن إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في وزارة الخارجية في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 أغسطس 2025. رويترز

جدّدت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، التأكيد على التزامها الراسخ بأمن إسرائيل، في ختام لقاء جمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان، إن روبيو ناقش مع ساعر القضايا الرئيسية في غزة ولبنان وسوريا، إضافة إلى أهمية مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. وأكد الطرفان، وفق البيان، أن استمرار التعاون الوثيق بين واشنطن وتل أبيب “أمر حيوي لأمن المنطقة وازدهارها”.

وفي السياق، شدد ساعر عقب الاجتماع على موقف حكومته الرافض لقيام دولة فلسطينية، قائلاً للصحافيين: “لن تكون هناك دولة”. ووصف لقاءه مع روبيو بأنه “جيد جدًا”، فيما كتب عبر منصة “إكس”: “ليس لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب، وليس للولايات المتحدة حليف أعظم من إسرائيل!”.

يأتي هذا الموقف الإسرائيلي المتشدد في وقت أصدر فيه 14 عضوًا من مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، بيانًا مشتركًا وصف فيه المجاعة في قطاع غزة بأنها “أزمة من صنع البشر”. وحذّر البيان من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطالب الأعضاء بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وبأن ترفع إسرائيل فورًا جميع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية وزيادة الإمدادات بشكل كبير، إلى جانب التشديد على الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وفصائل أخرى.

تصريحات ساعر في واشنطن تتناغم مع سياسة حكومة بنيامين نتنياهو الرافضة لأي مبادرات دولية تتعلق بحل الدولتين، فيما تستمر الضغوط الأوروبية على باريس للامتناع عن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطينية. ويُنظر إلى الموقف الأميركي المنفرد في مجلس الأمن على أنه تعزيز للتحالف الأميركي – الإسرائيلي، مقابل عزلة دبلوماسية متنامية في المحافل الدولية.