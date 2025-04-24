الولايات المتحدة تسجل زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة

ارتفع قليلا عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال متينة رغم السحب القاتمة التي تخيم على الاقتصاد بسبب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة ارتفعت ستة آلاف طلب إلى 222 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل نيسان.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 222 ألف طلب خلال ذلك الأسبوع.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد من حصلوا على الإعانة انخفض بعد أسبوع من تلقيهم إياها 37 ألفا إلى 1.841 مليون شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل نيسان. ويعتبر ذلك مؤشرا على التوظيف.