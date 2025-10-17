الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
الولايات المتحدة تعتقل ناجين بعد غارة على سفينة تهريب مخدرات في البحر الكاريبي

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2025 10:03 مساءً
علم الولايات المتحدة الامريكية

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اعتقال ناجين عقب غارة نفذها الجيش الأمريكي يوم الخميس على سفينة يُشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي.

ووفق مسؤولين أمريكيين ، أسفر الهجوم، الذي استهد ما يُعتقد أنها سفينة شبه غواصة أو غواصة، عن مقتل شخص واحد على الأقل ونجاة اثنين آخرين، يُحتجزون حالياً على متن سفينة عسكرية أمريكية.

ويواجه الناجون مستقبلًا غامضًا من الناحية القانونية، بما في ذلك تحديد ما إذا كانوا يُصنفون كأسرى حرب أو متهمين بجرائم تهريب. وتُعد هذه الضربة السادسة ضمن العمليات الأمريكية في المنطقة، ليرتفع عدد القتلى إلى 28 شخصاً منذ بدء العملية.

وبرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الضربات بالقول إن الولايات المتحدة تخوض “صراعًا مسلحًا” ضد عصابات المخدرات، مستنداً إلى السلطة القانونية نفسها التي استخدمتها إدارة بوش بعد أحداث 11 سبتمبر، والتي تشمل احتجاز المقاتلين واستخدام القوة المميتة ضد قيادات العصابات.

    المصدر :
  • رويترز

