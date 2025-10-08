الولايات المتحدة تفرض قيوداً على 15 شركة صينية متهمة بتوريد مكونات لطائرات مسيّرة

علم الولايات المتحدة مرفوع على سارية علم جديدة مثبتة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها أدرجت 15 شركة صينية في قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات بسبب تسهيلها شراء مكونات إلكترونية أمريكية موجودة في طائرات مسيرة يشغّلها حلفاء لإيران منهم جماعة الحوثي اليمنية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجاء في منشور بالجريدة الرسمية أن وزارة التجارة الأمريكية أدرجت 10 شركات في الصين في قائمتها للكيانات الخاضعة لقيود التصدير والترخيص بسبب تسهيلها شراء مكونات عُثر عليها في أنظمة الطائرات المسيرة المسلحة التي يشغلها حلفاء لطهران منهم الحوثيون.

وورد في المنشور أيضا أنه تم إدراج خمس شركات صينية أخرى في القائمة بناء على معلومات تفيد بأنه في موعد قريب من السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عثر الجيش الإسرائيلي على مركبات جوية مسيرة يديرها حلفاء لإيران.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية إجمالا 29 شركة، بما في ذلك شركات مقارها في تركيا والإمارات.