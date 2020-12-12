الولايات المتحدة تكشف موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر

بعد أن أجازت السلطات الصحية في الولايات المتحدة استخدام لقاح فايزر ضد كورونا ، أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، أن الدفعة الأولى من لقاحات فايزر بايونتيك ستصل صباح الاثنين إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة.

وقال الجنرال غاس بيرنا من عملية ”وارب سبيد“ التي أنشأتها الحكومة الأمريكية لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19: ”بدأت عمليات التوزيع وستصل الشحنات الأولى صباح الاثنين“.

ومنحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تصريحا بالاستخدام الطارئ للقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني “بيونتيك”، الذي ثبت أنه فعال بنسبة 95 في المئة في منع المرض في مرحلة متأخرة من التجارب.

وقالت الإدارة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر.

ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل، المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح، التي تبلغ 2.9 مليون جرعة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع مصور بث على تويتر “الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تنتج لقاحا آمنا وفعالا يمكن التحقق منه. إن إنجاز اليوم هو تذكير بالإمكانيات غير المحدودة لأميركا”.

وكانت قد تمت الموافقة على لقاح فايزر/بيونتيك لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح يوم الثلاثاء.

كما أجازت كندا اللقاح وتتوقع أن يبدأ التطعيم هذا الأسبوع. ووافقت المكسيك والبحرين على لقاح فايزر.