اليابان تؤكد التزامها بتسوية قضية جزر الكوريل الجنوبية ومعاهدة سلام مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الياباني الجديد توشيميتسو موتيجي أن الحكومة الجديدة بقيادة ساناي تاكايتشي ملتزمة بهدفها المتمثل في تسوية قضية جزر الكوريل الجنوبية وإبرام معاهدة سلام مع روسيا، وفق ما أفادت وكالة “تاس”.

وفي أول مؤتمر صحافي له منذ توليه المنصب، قال موتيجي: “سنواصل التمسك بهذا الموقف المتمثل في تسوية مسألة ملكية الجزر الشمالية الأربع (كما تسميها اليابان الجزء الجنوبي من جزر الكوريل) وإبرام معاهدة سلام”.

ورغم ذلك، أقر الوزير بأن “إمكانية تحقيق أي تقدم في مفاوضات اتفاقية السلام مع روسيا غير واردة حالياً”.

كما شدد موتيجي على أن استئناف رحلات المقيمين اليابانيين السابقين إلى جزر الكوريل الجنوبية لزيارة مقابر أقاربهم يمثل قضية إنسانية بالغة الأهمية، مؤكداً أن الحكومة اليابانية ستسعى جاهدة لاستئناف هذه الرحلات لما لها من أهمية كبيرة على الصعيد الإنساني.