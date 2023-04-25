اليابان تجلي جميع رعاياها من السودان

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء اكتمال إجلاء جميع المواطنين اليابانيين الذين أبدوا رغبة في مغادرة السودان، وذلك ضمن عمليات إجلاء دولية مكثفة بعد اندلاع العنف في الدولة الأفريقية.

وأبلغ كيشيدا الصحفيين أنه بالإضافة إلى 45 شخصا غادروا في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين على متن طائرة عسكرية يابانية فقد غادر ثمانية آخرون بمساعدة فرنسا ومجموعات أخرى.

ولم يتضح على الفور إن كان هؤلاء الثمانية يشملون أربعة قال كيشيدا في وقت متأخر أمس إنهم غادروا بمساعدة فرنسا والصليب الأحمر الدولي وجهات أخرى.

وقال رئيس الوزراء الياباني دون الخوض في تفاصيل “اكتمل إجلاء جميع اليابانيين الذين أبدوا رغبة في المغادرة”.

وأسفرت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن سقوط 427 قتيلا على الأقل وتحويل بعض الأحياء السكنية إلى ساحات حرب.

ووافق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لكنهما لم يلتزما بعدة اتفاقات سابقة لعقد هدنة مؤقتة