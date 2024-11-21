الخميس 19 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 21 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليابان تدرس طرح حزمة تحفيز جديدة حجمها 90 مليار دولار

منذ 15 ساعة
علم اليابان

علم اليابان

A A A
طباعة المقال

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الخميس إن الحكومة تدرس ضخ 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) في إطار حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

ويتجاوز الإنفاق المقترح 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد الضغط على المالية العامة المستنزفة بالفعل، إذ يبلغ حجم الدين حاليا ضعف حجم اقتصاد اليابان.

وذكرت (إن.إتش.كيه) نقلا عن مصادر أن الحزمة تشمل أيضا نحو ثمانية تريليونات ين للاستثمار والإقراض الحكوميين، بالإضافة إلى إنفاق الحكومات المحلية، مما يرفع مجمل الحزمة إلى 39 تريليون ين عند تضمين التمويل الخاص.

وأفادت مصادر مطلعة بأن حزمة التحفيز ستشمل 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل أسر لديها طفل.

وتسنى طرح الحزمة بعد اتفاق الائتلاف الحاكم مع حزب معارض رئيسي على مسودتها أمس الأربعاء.

وقدرت الحكومة في يوليو تموز أن اليابان ستحقق فائضا أوليا في الموازنة قدره 0.8 مليار ين في العام المالي 2025، وهو ما يعني أن عوائد الضرائب ستتجاوز النفقات بهامش ضئيل.

واستخدمت اليابان في الماضي موازنات تكميلية بلغت قيمتها عادة بضعة تريليونات من الين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ على أمور مثل الإغاثة من الكوارث. وتغير ذلك في عام 2020، عندما قفز الرقم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وكالة الطاقة الذرية
مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: الهجوم الروسي بالصواريخ الباليستية تصعيد خطير في الحرب
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
غزة تحت النار
وزير الخارجية التركي: مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت تبعث الأمل بتحقيق العدالة

الأكثر قراءة

فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب