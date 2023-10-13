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اليابان تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

منذ 42 دقيقة
وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا

وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا

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قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا لنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس 12\10\2023 إن “الهجمات الإرهابية” التي شنتها حماس لا يمكن تبريرها وإن طوكيو تندد بشدة بهذا الفعل، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

وذكر البيان أن كاميكاوا أبلغت كوهين في مكالمة هاتفية بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها بموجب القانون الدولي.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين الجمعة بأن الحكومة اليابانية رتبت رحلة جوية مستأجرة تغادر تل أبيب غدا السبت لمواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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