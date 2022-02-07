اليابان تعتمد “خطة المليون” لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية، عن عزمها لتوفير مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمواجهة الارتفاع القياسي التي تسجله البلاد في الفترة القليلة الماضية.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فومي كيشيدا، الإثنين، إن اليابان تسعى لتوزيع مليون جرعة لقاح تنشيطية يوميا لمواجهة موجة الإصابات بفيروس كورونا الناجمة عن متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وتقول الحكومة اليابانية إن الحالات الجديدة قد تجاوزت 100 ألف حالة إصابة لأول مرة الأسبوع الماضي، ولكن 4.8% فقط من تعداد سكان اليابان البالغ عددهم 125 مليون نسمة حصلوا على الجرعة التنشيطية حتى الجمعة الماضية.

ونقلت صحيفة “جابان توداي” عن كيشيدا القول: “من خلال تحديد هدف واضح، سوف تعمل الحكومة ككل على توزيع الجرعات للذين يأملون في الحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “الجرعات الثالثة هي الأساس لمنع تطور الأعراض والاصابة بمرض شديد وذلك في مواجهة متحور أوميكرون” شديد العدوى.

وأشار إلى أن توزيع الجرعات التنشيطية في الشركات والجامعات سوف يبدأ منتصف الشهر الجاري.

لقاحات كورونا للأطفال

تسارع البلديات في جميع أنحاء اليابان لإعداد لقاحات كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، والمقرر أن تبدأ في مارس/ آذار.

تخطط بعض البلديات لخطط تطعيم شاملة بالإضافة إلى التطعيمات في المستشفيات. يحرص المسؤولون بشدة على عدم الخلط بين لقاحات الأطفال وتلك الخاصة بالبالغين.

تختلف لقاحات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا عن تلك الخاصة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا أو أكثر من حيث مقدار الجرعة وفترة الحفظ ووقت الذوبان. على هذا النحو، تحتوي قوارير اللقاح للأطفال على أغطية برتقالية اللون لتمييزها عن تلك المغطاة باللون الأرجواني.

تشترك مدينة فوكوشيما في شمال شرق اليابان مع خمس بلديات قريبة لإعطاء لقاحات جماعية في صالة للألعاب الرياضية في المدينة والتي تغطي حوالي 19500 طفل.

ستقدم تلك البلديات التطعيمات على التوالي. لكنهم قرروا إجراء لقاحات جماعية أيضًا بعد أن قرروا أنه من الصعب تأمين عدد كافٍ من أطباء الأطفال بشكل منفصل.