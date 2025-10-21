اليابان تعلن استقلالية قرارها بشأن واردات الطاقة الروسية

قال وزير التجارة الياباني يوجي موتو اليوم الثلاثاء إن اليابان ستتصرف بما يخدم مصلحتها الوطنية في مجال الطاقة، مع الحفاظ على التنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، وذلك في رد على أسئلة حول واردات الطاقة الروسية.

وجاءت تصريحات موتو بعد أن دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليابان الأسبوع الماضي إلى وقف استيراد الطاقة الروسية، في إطار ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول المشترية للطاقة الروسية. ومن المتوقع أن يزور ترامب آسيا هذا الشهر.

وأوضح موتو أن اليابان تعمل منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022 على تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، لكنها تستمر في شراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين-2، الذي يمثل نحو 9% من واردات الغاز الطبيعي المسال و3% من توليد الكهرباء في اليابان، باعتباره مهماً لأمن الطاقة الوطني.

وأشار الوزير إلى أن اليابان ستواصل التنسيق مع مجموعة السبع والمجتمع الدولي، لكنه رفض التعليق مباشرة على تصريحات بيسنت.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطاً على الصين والهند واليابان لتقليل مشترياتهم من النفط والغاز الروسي، بينما تهدف العقوبات الغربية إلى الحد من تمويل روسيا للحرب في أوكرانيا.