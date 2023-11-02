اليابان: طائرة تابعة لقواتنا الجوية تُجلي 46 شخصًا من "إسرائيل"

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنّ طائرة للتزود بالوقود والنقل جوًا تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، غادرت “إسرائيل” متوجهة إلى اليابان في وقت متأخر من اليوم الخميس، وعلى متنها 46 راكبًا من بينهم 20 مواطنًا يابانيًا.

وأعلنت الوزارة أن من بين الركاب أيضًا 15 كوريًا جنوبيًا وأربعة فيتناميين وتايوانيًا واحدًا.

جاءت عملية الإخلاء الثانية باستخدام طائرات عسكرية يابانية منذ بدء الحرب على غزة الشهر الماضي، وسط زيارة وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إلى “إسرائيل” والأردن والأراضي الفلسطينية.