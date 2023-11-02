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اليابان: طائرة تابعة لقواتنا الجوية تُجلي 46 شخصًا من "إسرائيل"

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2023 11:31 مساءً
اليابان وإسرائيل

اليابان وإسرائيل

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنّ طائرة للتزود بالوقود والنقل جوًا تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، غادرت “إسرائيل” متوجهة إلى اليابان في وقت متأخر من اليوم الخميس، وعلى متنها 46 راكبًا من بينهم 20 مواطنًا يابانيًا.

وأعلنت الوزارة أن من بين الركاب أيضًا 15 كوريًا جنوبيًا وأربعة فيتناميين وتايوانيًا واحدًا.

جاءت عملية الإخلاء الثانية باستخدام طائرات عسكرية يابانية منذ بدء الحرب على غزة الشهر الماضي، وسط زيارة وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إلى “إسرائيل” والأردن والأراضي الفلسطينية.

    المصدر :
  • رويترز

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