اليابان: مجموع إصابات كورونا تجاوزت الـ 30 مليونًا

كشفت السلطات الصحية اليابانية، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في اليابان، اليوم السبت، عتبة الـ 30 مليونًا منذ بداية الوباء.

وصدرت البيانات الحكومية الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة جديدة من الإصابات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة والعمل والرفاهية في البلاد “تسجيل إجمالي 238 ألفاً و654 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما رفع مجموع إصابات كورونا إلى 30.2 مليون حالة”.

كما سجلت البلاد 463 حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد الوفيات إلى 59 ألفاً و415 حالة.

الوافدين من الصين

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأربعاء، إن اليابان ستشدد إجراءات مراقبة الحدود المتعلقة بكوفيد-19 بالنسبة للوافدين من الصين اعتبارا من يوم الأحد الموافق الثامن من يناير كانون الثاني.

وذكر أن الإجراءات الإضافية ستشمل إلزام المسافرين على الرحلات المباشرة من الصين بتقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا قبل ركوب الرحلات المباشرة من الصين، وذلك تعزيزا للتدابير الطارئة التي بدأتها اليابان في 30 ديسمبر كانون الأول.

وقال كيشيدا أيضا في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون بمناسبة السنة الجديدة إن اليابان ستستمر في مطالبة شركات الطيران بالحد من الرحلات الإضافية من الصين.

وأضاف أن القرار جاء في أعقاب نتائج اختبارات كوفيد-19 للمسافرين من الصين في الأيام الأخيرة، وعلى غرار إجراءات مماثلة اتخذتها دول أخرى.

وذكر “القيود اللازمة لا تزال سارية ونتخذ كل الإجراءات الممكنة للوقاية من العدوى”.