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اليابان وروسيا: استمرار العقوبات اليابانية يهدد التعاون في قطاع صيد الأسماك

12 - أبريل - 2022
صيد سمك

صيد سمك

Stratfor
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ماذا حدث: أعلنت اليابان عن إجراءات جديدة ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ في 12 أيار، بما في ذلك فرض عقوبات على 396 روسياً، سبيربنك وبنك ألفا، بالإضافة إلى وقف الاستثمار الياباني المستقبلي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة كيودو نيوز في 12 نيسان. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت طوكيو الصادرات الروسية من خلال فرض عقوبات على الفودكا وبعض منتجات الأخشاب وبعض الآلات، كما ناقشت اليابان فرض عقوبات على الفحم والطاقة الروسية.

أهمية الموضوع: ستواصل اليابان فرض عقوبات على روسيا لمواكبة الدول الغربية، على الرغم من أنّ طوكيو ستكون أقل تشدداً قليلاً من الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن تفرض اليابان عقوبات على الطاقة الروسية، حيث يمثل الفحم الروسي 13٪ من توليد الكهرباء الياباني و8 ٪ من إنتاجها من الصلب.

ومع ذلك، أدّت العقوبات الجديدة إلى تأجيل المحادثات السنوية بين روسيا واليابان بشأن حصاد سمك السلمون الياباني، والتي كان من المفترض أن تبدأ في 10 نيسان. قد يشير هذا إلى أنّ روسيا سترد على اليابان من خلال بيع حقوق الصيد للصيادين الصينيين، الذين يبحثون باستمرار عن مناطق صيد جديدة لأنّ مخزونات مصايد الأسماك في الصين قد استنفدت إلى حد كبير.

الخلفية: في 8 نيسان، أعلنت طوكيو أنها ستطرد ثمانية دبلوماسيين روس وممثلين تجاريين من اليابان بسبب القتل الروسي للمدنيين في أوكرانيا، على الرغم من أنّ اليابان لن تطرد السفير الروسي ميخائيل جالوزين.

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