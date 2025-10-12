الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
اليمن تكثف جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين وترحّل المئات

منذ 9 دقائق
ضبط شبكات تهريب مهاجرين في اليمن

نفذت شرطة مديرية شحن بمحافظة المهرة شرقي اليمن حملة أمنية واسعة استهدفت شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين وتجمعاتهم، أسفرت عن ضبط 26 مهرباً إثيوبياً وترحيل 406 مهاجرين ضمن إجراءات قانونية وإنسانية منظمة.

وجاءت الحملة استجابةً لشكاوى الأهالي وبلاغات متكررة حول تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تترتب عليها من تحديات أمنية وصحية، إضافة إلى تورط بعض المهاجرين في تهريب الممنوعات وتشكيل مجاميع مسلحة لمقاومة رجال الأمن.

وقال رشيد الصلاحي، نائب مدير الأمن ومدير البحث الجنائي بالمديرية، إن العمليات شملت نقاط تجمع المهاجرين والمواقع المشتبه استخدامها لإيوائهم، إضافة إلى تمشيط الصحاري على الحدود اليمنية-العمانية لضبط شبكات التهريب. وكشفت التحقيقات عن تورط بعض العناصر في تسهيل عبور المهاجرين مقابل مبالغ مالية، تم إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد العقيد أحمد مسلم زعبنوت، مدير شرطة المديرية، أن عمليات ترحيل المهاجرين تمت وفق القانون وبالتنسيق مع النيابة العامة، مع مراعاة الكرامة الإنسانية للموقوفين، مشدداً على أن الحملات ستستمر حتى القضاء على ظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية بالكامل.

    المصدر :
  • العربية

