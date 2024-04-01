اليمن.. طائرات أميركية بريطانية تشن غارة جوية على محافظة الحديدة

أفاد تلفزيون “المسيرة” التابع للحوثيين، الاثنين، بأن طائرات أميركية وبريطانية شنت غارة على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة اليمنية. ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

في لقاء حصري لقناتي “العربية”، أجراه ليث بزاري على متن حاملة الطائرات الأميركية “آيزنهاور”، أكد الأدميرال مارك ميغيز، قائد المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات “آيزنهاور” أن قواته تواجه تهديدات معادية بسبب الحوثيين، الذين أطلقوا الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والمسيرات الهجومية الجوية ومسيرات أخرى تحت وفوق سطح الماء. وأشار إلى أن هناك انخفاضا في سلوكيات الحوثي العدائية في الوقت الحالي.

وبسؤاله عما هي البيئة المعادية التي تواجهها “دوايت آيزنهاور” في البحر الأحمر، أجاب: “نحن بلا شك نواجه تهديدات معادية هنا بسبب الحوثيين المدعومين من قبل إيران والذين أطلقوا الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والمسيرات الهجومية الجوية ومسيرات أخرى تحت وفوق سطح الماء”.

وأضاف أن “مجموعات حاملات الطائرات مدربة للدفاع ضد مثل هذا التهديد وقد تمكنا من تحقيق ذلك بنجاح حتى هذه اللحظة. لم نكن نتوقع هذا التهديد، ولكننا دائما مستعدون للرد. لقد أطلقنا من نورفولك، ميناءنا الأم، في 14 أكتوبر واستغرقنا حوالي شهر تقريباً للوصول ولكن لدينا تواجد هنا في البحر الأحمر وخليج عمان والخليج العربي منذ نوفمبر. إذن نحن متواجدون في هذه المنطقة منذ نوفمبر العام الماضي”.

وقال: “قبل وصولنا، كانوا يعملون بكل حرية ويفعلون ما يشاؤون دون حساب، واستمرت نشاطاتهم الخبيثة حتى وصولنا. وعبر الطائرات التي شاهدتها على السطح وكل السفن المرافقة لمجموعة حاملة الطائرات وفي المنطقة، هنالك قوات أميركية وقوات تابعة لدول التحالف المتواجدة هنا الآن. لقد لاحظنا انخفاضاً في سلوكياتهم ونشاطاتهم مع مرور الوقت. وهذا من وجهة نظرنا يعتبر نجاحاً نظراً للهجمات الدفاعية التي قمنا بها وكذلك المهام اليومية التي نقوم بها والتي نواجه خلالها بعض التهديدات، فإن واجهنا تهديداً سواء للملاحة البحرية أو أي من قواتنا أو قوات التحالف فلا نتردد بالتخلص منه لأننا لدينا الحق في الدفاع عن النفس”.