اليمن في "مرمى الاستهداف".. وزير إسرائيلي: نتبع سياسة ممنهجة لاغتيال قادة الحوثيين

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، أن تل أبيب وضعت اليمن في “مرمى الاستهداف”، وتتبع “سياسة ممنهجة” لاغتيال قادة جماعة الحوثي.

والسبت، أعلنت الجماعة اغتيال رئيس حكومتها (غير معترف بها دولياً)، أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء، جراء قصف إسرائيلي على صنعاء، الخميس.

وقال كوهين، في مقابلة مع إذاعة “كول باراما” اليوم: “وضعنا اليمن في مرمى الاستهداف.. هذه سياسة ممنهجة لضرب البنى التحتية وتنفيذ اغتيالات مركّزة ضد الحوثيين”.

وأردف كوهين: “ليس الحوثيون وحدهم، بل كل قادة (حركة) حماس، حتى أولئك الذين يقيمون في دول ما وراء البحار، هم أموات”، حسب تعبيره.

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، وترد إسرائيل بقصف أهداف بمناطق سيطرة الجماعة في اليمن.

والأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل اجتماعين مقررين اليوم، أحدهما للحكومة والآخر للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إلى “مكان سري”، خشية رد حوثي على اغتيالات الخميس.

وقالت “القناة 12” الإسرائيلية الخاصة: “اجتماعات الحكومة والوزراء اليوم ستنتقل إلى مكان محصن وسري بعد اغتيال رئيس حكومة الحوثيين”. وأضافت أنه تم إخطار الوزراء بذلك قبل وقت قصير من انعقاد الاجتماعين.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي، الأحد، والذي سيناقش عدة ملفات، منها زيادة الميزانية المخصصة للمؤسسة الأمنية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

كما سيجتمع “الكابينت” لاحقاً “لبحث الوضع في قطاع غزة، والرد على اعتزام دول في العالم الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى الوضع في لبنان وسوريا”، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة: “مع ذلك، لن يُطرح للنقاش الرد المبدئي لحماس (على مقترح طرحه الوسطاء) والصفقة الجزئية، لأن (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو والكابينت قرروا مسبقاً أن تتم مناقشة صفقة شاملة فقط للإفراج عن 48 مختطفاً ما زالوا محتجزين لدى حماس”.

وفي 18 أغسطس (آب) الجاري، وافقت حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد عليه حتى الآن، رغم تطابق بنوده بشكل شبه تام مع ما سبق أن وافقت عليه تل أبيب.