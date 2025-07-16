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اليمن يضبط معدات إلكترونية وقضباناً معدنية مهربة إلى جماعة الحوثي

منذ 10 ساعات
الحوثيون. رويترز

الحوثيون. رويترز

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كشفت وزارة الداخلية اليمنية، عن ضبط أجهزة يُشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي.

وأوضح مركز الإعلام الأمني أن شرطة محافظة المهرة ضبطت أجهزة وقضباناً معدنية وأسلاك توصيل، في مديرية شحن، أثناء محاولة تهريبها إلى جماعة الحوثي.

وأفادت شرطة المهرة بأن الأجهزة يُشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية، وقد تم ضبطها في مكتب للسفريات، على خط رماه، يعود للمدعو “ع. م. ع”، البالغ من العمر 38 عاماً.

وقالت إنها قامت بمصادرة الأجهزة وملحقاتها في إدارة أمن شحن، فيما تواصل استكمال ملف القضية تمهيداً لإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.

    المصدر :
  • العربية

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